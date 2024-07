Unbekannte haben einen Schuppen bei Homburg in Brand gesteckt, der ausgebrannt sei. Wie die Polizei berichtet, befindet sich der Schuppen, ähnlich einem kleinen Jagdunterstand, an der ehemaligen Verbindungsstrecke L218 zwischen Homburg-Reiskirchen und der B423. Die Feuerwehr habe den Brand, der am Mittwoch gegen 18.15 Uhr gelegt worden sei, gelöscht, jedoch hätten die Flammen den Schuppen komplett zerstört. Die Polizei Homburg kann die Höhe des entstandenen Schadens momentan noch nicht einschätzen. Sie bittet Zeugen, sich unter der Nummer 06841 1060 zu melden.