Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht zum Freitag, 14. Mai, in den Blieskasteler Wertstoffhof und den Betriebshof eines angrenzenden Recyclingunternehmens eingebrochen. Laut RHEINPAFLZ-Informationen habe am Freitagmorgen die Spurensicherung der Polizei die Tatorte untersucht. Auf dem Gelände des Wertstoffhofes sei ein Tresor mit den Tageseinnahmen gestohlen worden. Ebenso sei ein Auto des städtischen Bauhofes gestohlen worden. Die Täter, so vermutet die Polizei, sind damit nach Gersheim gefahren, wo zwei weitere Firmen Opfer eines Diebstahles wurden. In den Gersheimer Firmen wurde jeweils Bargeld gestohlen. Der Wertstoffhof war wegen des Einbruches am Freitag geschlossen. Am Montag, 16. Mai, soll jedoch wieder regulär geöffnet sein.