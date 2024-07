Unbekannte sind am Freitag in ein Einfamilienhaus in der Kohlstraße in Bexbach-Höchen eingebrochen und haben einen hohen Sachschaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, haben die Einbrecher eine Terrassentür auf der Hausrückseite aufgehebelt und dann das Haus nach Wertgegenständen durchsucht. Der Einbruch soll zwischen 5 und 13 Uhr passiert sein. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Nummer 06841 1060 zu melden.