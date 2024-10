Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag in eine Zweibrücker Gründerzeitvilla eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Schaden von 5000 Euro.

Die Täter warfen in der Zeit ab Samstag, 18 Uhr, ein Fenster der Villa an der Hofenfelsstraße ein, um sich Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Die Villa wurde durchwühlt. Was erbeutet wurde, wird aktuell ermittelt. Die Bewohner waren zum Tatzeitpunkt nicht zuhause.

Die Polizei bittet um Hinweise, Telefon 06332 9760.