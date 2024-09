Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in eine Gaststätte in Bechhofen eingebrochen. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen unteren vierstelligen Betrag.

Die Täter verschafften sich Zutritt in die Gaststätte an der Lambsborner Straße. Dort brachen sie einen Automaten auf und entnahmen die Geldkassette. Aus dem Schankraum entwendeten die Unbekannten mehrere Flaschen Spirituosen.

Die Polizei bittet Zeugen und Menschen, die Hinweise geben können, sich zu melden. Kontakt: Kriminalinspektion Pirmasens, Telefonnummer 06331 5200, E-Mail kipirma-sens@polizei.rlp.de.