Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in einen Indoor-Freizeitpark im Gewerbepark Flughafen eingebrochen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 23.000 Euro. Die Unbekannten verschafften sich Zugang zu dem Gebäude in Zweibrücken und brachen mehrere Automaten auf. Dabei beschädigten sie mehrere Türen und Fensterscheiben in der Halle. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.