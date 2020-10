Eine Party war das wohl nicht. Unbekannte sind in das Gebäude der ehemaligen Diskothek A 8 in der Contwigerhangstraße eingebrochen. Der Einbruch wurde der Polizei am Freitag gemeldet, dürfte sich aber im Laufe der letzten Tage oder sogar in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereignet haben, heißt es im Polizeibericht. Die Täter haben eine mit Holzplatten gesicherte Tür aufgebrochen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde nichts gestohlen. Hinweise nimmt die Zweibrücker Polizei telefonisch unter 06332/9760 oder per E-Mail entgegen.