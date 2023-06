Unbekannte haben in der Nacht auf Montag bei der Filiale der Möbelkette Ikea im saarländischen Saarlouis-Lisdorf eingebrochen und dabei einen Geldautomaten aufgebrochen. Ob dabei Geld erbeutet wurde, ist noch unklar. Nach Angaben der Polizei hatte der Ikea-Sicherheitsdienst den Einbruch am Montagmorgen gegen 7 Uhr entdeckt. Der Automat sei mechanisch aufgebrochen worden – also nicht gesprengt. Nachdem die Polizei ihre Arbeit getan hatte, öffnete das Möbelgeschäft am Montag mit etwas Verspätung. Erst in der Nacht auf Montag, 5. Juni, war im saarländischen Tholey-Hasborn ein Geldautomat gesprengt worden. Ähnliches hatte sich zuvor am 24. Mai in Zweibrücken-Bubenhausen und am 13. Mai in Hornbach zugetragen. Den Tätern gelang jeweils die Flucht.