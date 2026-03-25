Der Polizei sind mehrere Sachbeschädigungen an Autos gemeldet worden. Zwischen Samstag, 21., und Dienstag, 24. März, ist nach Angaben der Ermittler am Güterbahnhof die Motorhaube eines dort abgestellten Zustellfahrzeugs der Deutschen Post mit einem „grün-weißen“ Schriftzug „Polizei“ besprüht worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1000 Euro.

Ebenfalls am Dienstag, zwischen 18 und 20.55 Uhr, haben Unbekannte die Beifahrertür eines in der Gutenbergstraße abgestellten VW Golf zerkratzt. Geschätzter Schaden: 500 Euro. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter Telefon 0631 36915399 entgegen.