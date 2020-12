Einige Unbekannten wussten offenbar nicht, wohin mit all ihrer Energie. Zwischen dem 5. und 18. Dezember wurden laut Polizei fünf Linienbusse beschädigt, die auf einem Innenhof des Anwesens Alte Ixheimer Straße 92 abgestellt waren. Die Täter richteten an den Scheiben der stillgelegten Busse Schäden an oder zerstörten die Scheiben komplett. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 20 000 Euro und bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per E-Mail.