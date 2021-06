Wie die Polizei mitteilte, überfielen am Sonntag, kurz vor Mitternacht, zwei unbekannte Männer eine Tankstelle in der Dinglerstraße. Die Täter waren bei dem Überfall vermutlich bewaffnet.

Die beiden Männer betraten die noch geöffnete Tankstelle unmaskiert, so die Polizei. Einer der Täter zog einen schwarzen Gegenstand, vermutlich eine Handfeuerwaffe, und hielt ihn in Richtung einer der Angestellten. Beide schrien „Geld her, alles Geld her!“ Ein Akzent wurde nicht wahrgenommen. Die Täter hielten eine rote Plastiktasche hin, die mit Scheinen und Münzgeld aus der Kasse bestückt wurde. Die Täter erbeuteten einen knapp vierstelligen Betrag und flüchteten zu Fuß in Richtung Zweibrücken-Ernstweiler. Die Männer sollen zwischen 30 und 40 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein sowie eine dünne beziehungsweise normale Figur und dunklere bis braune Hautfarbe haben. Vom Typ her würden sie südländisch oder nordafrikanisch aussehen. Gekleidet waren sie dunkel. In der Tankstelle befanden sich zum Zeitpunkt der Tat zwei weibliche Angestellte. Wer Hinweise geben kann, kann sich bei der Polizei Pirmasens melden, Telefon 06331/520-0, E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de