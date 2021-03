Die Zweibrücker Umweltorganisationen Pollichia und Naturschutzbund (Nabu) zeigen sich besorgt wegen des Rückgangs von Amphibien in unserer Gegend. Sie rufen zur Meldung von Amphibien auf, um einen Überblick zu bekommen, so die Vereinsvorsitzenden Miriam Krumbach (Nabu) und Christian Guth (Pollichia). „Sobald im Frühjahr die Nachttemperaturen bei über fünf Grad liegen, kommen Frösche, Kröten und Molche in Hochzeitsstimmung, und für die meisten Arten beginnt die Wanderung von den Überwinterungsplätzen zu den Laichgewässern“, so Krumbach und Guth. Die 18 Amphibienarten in Rheinland-Pfalz seien an Feuchtbiotope gebunden, in denen sie unter anderem als Eier, Laich und Kaulquappen ihre ersten Lebensphasen verbringen. Durch Zerstörung, Zerschneidung und Verkleinerung der Lebensräume gebe es von Jahr zu Jahr weniger Amphibien. „Wo und wie oft kommen in Zweibrücken sowie in den Verbandsgemeinden Zweibrücken-Land und Thaleischweiler-Wallhalben noch Kröten, Frösche, Unken, Molche und Salamander vor?“, fragen deshalb Nabu und Pollichia. Diese Frage soll über eine Bestandsaufnahme mit Unterstützung der Bevölkerung geklärt werden. Wer Amphibien beobachtet, soll dies mit Ort, Datum und, wenn möglich, Bildmaterial melden; entweder per Brief an Miriam Krumbach, Sundahlstraße 1, 66482 Zweibrücken, oder per E-Mail über die Homepage des Nabu Zweibrücken beziehungsweise an miriamkrumbach@posteo.de. Pollichia und Nabu bitten darum, die Tiere nicht zu fangen, zu entnehmen oder zu stören.