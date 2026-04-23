Nicht so ergiebig wie vergangenes Jahr war der Umwelttag in Mittelbach.

„Aber darüber kann man ja froh sein“, sagte Ortsvorsteher Aaron Holaus, der selbst mithalf, gemeinsam mit rund 40 Helfern. Die Gruppe startete um 17 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Mittelbach und schwärmte in Kleingruppen in verschiedene Richtungen aus, ausgestattet mit gelben Warnwesten, Müllsäcken, Handschuhen sowie Müllgreifern und unterstützt von einem Traktor. Mitglieder des Angelsportvereins kümmerten sich um die Säuberung der Bickenalb-Ufer und zog auch ein Verkehrsschild aus dem Fließgewässer. Gesammelt wurde alles mögliche, was nicht in die Natur gehört, darunter unzählige Flaschen und Kippen bis hin zu Zäunen, Pampers und sogar einem Schwangerschaftstest – laut Holaus müssen sowohl Fundort als auch Ergebnis aus Datenschutzgründen geheim bleiben.

Insgesamt habe man weniger Müll als im vergangenen Jahr gefunden. „Das ist ein gutes Zeichen. Man muss aber auch sagen, dass illegale Ablagerungen mittlerweile oft direkt gemeldet und beseitigt werden und das Meldeportal auf der UBZ-Homepage hervorragend funktioniert“, sagte der Ortsvorsteher nach dem Umwelttag.