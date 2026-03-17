Drei Anhänger voller Müll haben am Samstag beim Rimschweilerer Umwelttag 25 Erwachsene und sechs Kinder rund um die Gemeinde eingesammelt. Zwei Stunden waren die Helfer in mehreren Gruppen unterwegs, um mit Greifern und bloßen Händen Müll einzusammeln. Ein Sofa, eine große Kunststoffpalette, Autoreifen, Motorradreifen mit Felgen, eine Ostergans aus Kunststoff, einen relativ neuwertigen Kindersitz, eine Sitzerhöhung, mehrere Eimer, Schubladen, Flaschen, Kunststoff und ein Gartenschlauch waren nur einige der Fundstücke.

Diese werden sortiert und beim Wertstoffhof des Umwelt- und Servicebetriebs Zweibrücken entsorgt und verwertet. „Ich bin immer wieder überrascht, wie viel Müll zusammenkommt beim jährlichen Umwelttag“, sagte Rimschweilers Ortsvorsteher Klaus Fuhrmann, der mit Auto und Anhänger selbst Müll eingesammelt hatte.