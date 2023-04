Eigentlich war der Umwelttag Picobello, zu dem Mittelbach-Hengstbach eingeladen hatte, für Freitag ab 17 Uhr geplant. Wegen des ständigen Regens teilte Ortsvorsteher Kurt Dettweiler am Nachmittag dann mit, die Aktion sei offiziell abgesagt. Doch er hatte die Rechnung ohne die Helfer gemacht. Denn mehr als 20 Müllsammler fanden sich trotz des Regens am Treffpunkt Dorfgemeinschaftshaus ein und liefen mit Warnwesten, Müllsäcken und Müllgreifern ausgestattet los. Während sich die Mitglieder des Angelsportvereins um die Ufer der Bickenalb kümmerten, reinigten die anderen Helfer vor allem die Ränder der Radwege und der L465 Richtung Zweibrücken bis Höhe Aldi und Richtung Altheim bis zum Bickenaschbacherhof, aber auch den Weg zu den Fischweihern. Otto Imhof sammelte schließlich die größeren Teile und die vollen Säcke mit dem Traktor ein. Neben Reifen und ganz vielen Glasflaschen, darunter vor allem leere Jägermeister-Fläschchen, fanden die Helfer des Umwelttages Plastikplanen und -tüten, Reifen und ein ganzes Kinderbett in Teilen nahe den Trinkwasserbrunnen vor Mittelbach in den Wiesen.