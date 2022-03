Die Stadt Homburg will ein Zeichen für den Klimaschutz setzen. Deshalb werden am Samstag zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr die städtischen Gebäude nicht beleuchtet. Die Aktion mit dem Titel „Earth Hour“ (zu deutsch: „Stunde für die Erde“) findet weltweit statt, überall über den Globus verteilt werden zu dieser Zeit Beleuchtungsanlagen abgeschaltet, um Strom einzusparen. In Homburg geht das Licht unter anderem am Alten Rathaus, Kreuz auf dem Schlossberg, dem Freiheitsbrunnen, dem Betriebshof und soweit möglich an der Feuerwache aus. „Darüber hinaus wird die Bevölkerung gebeten, sich an dieser Aktion zu beteiligen“, schreibt die Pressestelle der Stadt.