Der ASV Mittelbach erhält den Umweltpreis des Landes für seine Bachpatenschaft an der Bickenalb.

Der ASV Mittelbach ist einer von vier Vereinen und Schulen, die am Samstag in Mainz den Preis von der rheinland-pfälzischen Umweltministerin Katrin Eder verliehen bekommen. Den Verein gibt es seit 1971, die Bachpatenschaft für die Bickenalb haben die Angler 1991 übernommen. Dieses langjährige Engagement ist auch der Grund für den Preis: Die Initiative gibt es seit 30 Jahren, die Mittelbacher waren von Anfang an dabei. Bachpaten gestalten Bachläufe naturnah, befreien sie von Müll, pflegen die Uferbereiche, haben ein Auge auf die Gewässer und helfen, sie in einem guten ökologischen Zustand zu halten oder zu versetzen. In Rheinland-Pfalz engagieren sich hier 700 Menschen, 60 davon schon seit 30 Jahren. Insgesamt betreuen sie 2.700 Kilometer Gewässer. Bei der Preisverleihung am Samstag hält ARD-Wettermoderator Sven Plöger auch einen Festvortrag zu seinem Buch „Zieht euch warm an, es wird heiß“.