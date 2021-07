Um die Situation in den Tierheimen während der Corona-Pandemie zu verbessern und das Tierwohl zu sichern, hat der Bundestag im Dezember 2020 eine Förderung für Tierheime beschlossen. Davon profitieren jetzt auch die beiden Tierheime in Zweibrücken und Pirmasens sowie der Verein „Menschen für Tiere“ in Pirmasens, wie die SPD-Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner mitteilt. Aus dem Förderprogramm des Bundesumweltministerums erhalten alle drei zusammen 7500 Euro als Corona-Hilfe.