In elf Zweibrücker Geschäften und in der Stadtbücherei liegen seit der Wochenmitte mehr als 1000 Saatgut-Tütchen für jedermann zum Mitnehmen bereit. Damit kann jeder dazu beitragen, dass die Stadt etwas grüner und bunter wird.

Gebastelt, befüllt und beschriftet hat sie die Umweltgruppe ZW-vernetzt. „Natur kann überall stattfinden, auch auf der kleinsten Fensterbank“, sagt Karin Grgic von ZW-vernetzt. Nur wenige Häuser in Zweibrücken seien etwa mit Blumenkästen geschmückt. Mit der Tütchen-Aktion wolle man „den Sinn der Menschen für die Natur wieder schärfen“. Von mehr Grün und Blütenpracht im Stadtgebiet würden nicht nur die Menschen profitieren, sondern auch Vögel und Insekten. Grgic: „Es macht glücklich, Pflanzen aus Samen heranzuziehen und sie gedeihen zu sehen.“ Übrig gebliebene Sämlinge könne man verschenken, die Früchte genießen und sich an Blumen erfreuen.

Den ganzen Sommer und Herbst über hat die Gruppe Saatgut gesammelt und getauscht. Neun Frauen haben seit Weihnachten Tütchen aus alten Kalenderblättern und Zeitschriften gebastelt und Schuhkartons verziert. Von Ende Januar an haben sie die Tüten mit 35 Blumen- und 20 Gemüsesorten befüllt. Grgic: „Uns hat das Ganze nichts gekostet. Wir sammeln und tauschen leidenschaftlich Saatgut, das ist ein wunderschönes Hobby. Die Tütchen sind selbstverständlich für alle kostenlos.“

Die alten Sorten sind noch vermehrungsfähig

„Es geht uns bei der Aktion auch um den Erhalt alter Gemüsesorten“, ergänzt Karin Grgic. Alte Gemüsesorten seien samenfest, man könne also aus dem Samen der Frucht im darauffolgenden Jahr genau diese Pflanze wieder selbst ziehen. Drei Viertel der alten Sorten seien heutzutage verschwunden und durch Hybrid-Saatgut ersetzt worden, das nicht mehr vermehrungsfähig ist. So seien Landwirte und Hobbygärtner jedes Jahr gezwungen, neues Saatgut bei einigen wenigen Konzernen teuer zu kaufen, erklärt Grgic. Die Aktion habe also durchaus auch einen „größeren, sehr ernsten Hintergrund“.

Wo die Tütchen ausliegen

Die 2 Augenoptikerinnen, Viktors Genussladen, Naturkostladen, Capito, Buchhandlung Thalia, Sonnen-Apotheke, Wohnküche Severin Förch, World Food Trip, Tomellerie Outdoorbekleidung, Eisdiele Cantonati, Reformhaus und Stadtbücherei