Im Taubental bei Wörschweiler im Kirkeler Wald haben Unbekannte mitten in der Kernzone des Biosphärenreservats Bliesgau eine Lkw-Ladung Bauschutt abgeladen. „Die Entsorgung dieses Müllbergs wird die Steuerzahler eine Stange Geld kosten“, sagte der saarländische Umwelt-Staatssekretär Sebastian Thul am Dienstag, 11. Januar, vor Ort. Denn in dem Schutthaufen befänden sich auch Kunststoffteile, Fliesen und womöglich Asbest. Saarforst-Revierleiter Martin Eberle hat Strafanzeige gegen unbekannt erstattet. Laut Henning Schwartz von der Naturwacht Saarland musste die öffentliche Hand im Saarland im Jahr 2021 rund 200.000 Euro für die Entsorgung illegaler Müllablagerungen im Saarforst ausgeben.