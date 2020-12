Am Montagabend, 7. Dezember, hat jemand gegen 17.45 Uhr größere Mengen Müll an einem Feldweg zwischen Altheim und Mittelbach illegal abgelegt. Laut Polizei handelt es sich bei dem Abfall um mehrere Kubikmeter Zementfaserplatten, vermutlich Eternit, und zwei alte Traktorreifen. Der Umweltfrevel ereignete sich am asphaltierten Feldwirtschaftsweg am Gebiet Heidenhübel direkt neben einer kleinen Brücke. Die Ermittler vermuten, dass der Sondermüll mithilfe eines Autos mit Anhänger oder eines Kleinlasters dort hingekarrt wurde. Bei den Platten könne es sich womöglich um die alte Eindeckung eines landwirtschaftlichen Gebäudes handeln. Die Polizei in Homburg bittet um Hinweise unter Telefon 06841/1060.