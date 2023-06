Nutzt der neue Fahrbahnteiler was? Fahren die Autos jetzt wirklich langsamer durch Rimschweiler? Der Ortsvorsteher hat die Zahlen der Tempomesstafel ausgewertet.

Die Ortsdurchfahrt Rimschweiler war ab Mitte Februar für zehn Wochen gesperrt. Grund: Der für die Bundesstraße 424 zuständige Landesbetrieb Mobilität (LBM) hatte in der Ortsdurchfahrt einen Fahrbahnteiler gebaut, was nur mit einer mehrwöchigen Vollsperrung umgesetzt werden konnte. Das Bauwerk wurde Ende April fertiggestellt, es soll dafür sorgen, dass Autofahrer, die zwischen dem Kreisel in Ixheim und der Ortseinfahrt aufs Gas treten, nicht mit allzu hoher Geschwindigkeit das Ortsschild passieren. Bau und Sperrung wurden heiß diskutiert, vor allem deshalb, weil die Bewohner des Stadtdorfes eine Umleitung über Hornbach und die L700 nach Zweibrücken in Kauf nehmen mussten und auch die Wirksamkeit des Fahrbahnteilers angezweifelt wurde.

Am Mittwoch Thema im Ortsbeirat

Hat der Bau nun etwas (Messbares) gebracht? Dieser Frage will Ortsvorsteher Klaus Fuhrmann (SPD) in der Sitzung des Ortsbeirates am Mittwoch (18.30 Uhr, Bürgerhaus) nachgehen. „Ich habe die Zahlen aus der Messtafel auswerten lassen“, berichtet Fuhrmann auf RHEINPFALZ-Anfrage. Eine Tafel am Ortseingang sagt den Autofahrern nicht nur, wie schnell sie fahren, die Daten werden auch gespeichert und können hinterher ausgewertet werden. 2017 bereits seien die Geschwindigkeiten ausgewertet und an den LBM übermittelt worden. „Auch unmittelbar vor der Sperrung, im Januar, habe ich noch einmal Daten ausgelesen.“ Diese habe er mit aktuellen Zahlen verglichen – aus einem Zeitraum rund einen Monat, nachdem die Sperrung aufgehoben wurde. „Am Anfang sind die Leute noch sehr vorsichtig gefahren, deshalb haben wir ein wenig gewartet, bis sich die Autofahrer daran gewöhnt hatten“, sagt Fuhrmann. Das Ergebnis – wird weniger gerast, mehr oder gleich viel – wird Fuhrmann am Mittwoch vorstellen. In die Karten schauen lassen will sich der Ortsvorsteher vor der Sitzung aber nicht. „Ich will der Sitzung nicht vorgreifen.“

Wie es in Sachen Renaturierung des Hornbachs weitergeht, stellt eine Vertreterin oder ein Vertreter des federführenden Umweltbetriebs (UBZ) vor. Im Herbst soll der zweite Bauabschnitt starten, der laut Fuhrmann grob zwischen Brücke an der Birkhausen und dem Freizeitgelände des Obst- und Gartenbauvereins Rimschweiler liegt, also bachaufwärts gesehen. „Das Projekt wird dem Ortsbeirat vorgestellt“, berichtet Fuhrmann. Der erste Bauabschnitt, zwischen Nagelwerk und Birkhausen gelegen, sei mittlerweile abgeschlossen.