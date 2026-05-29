Ein umgestürzter Lastwagen mit Gipsabfällen liegt quer über beiden Spuren der A6 und blockiert seit Freitagvormittag die Autobahn zwischen St. Ingbert-West und der Auffahrt Saarbrücken-Fechingen. Die Autobahn ist noch immer in beiden Richtungen gesperrt. Der Unfall ist in der Nähe der Grumbachtalbrücke passiert. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Fechingen abgeleitet. Der Lastwagen sei laut Polizei gegen die Mittelleitplanke geprallt und dann umgekippt. Verletzt worden sei der Lkw-Fahrer nicht.