Sturmtief Delf wird noch bis Sonntag Regen und Sturmböen in die Region blasen. Am frühen Freitagmorgen hat der Sturm in Mittelbach an der Mertelstraße, die in Richtung Wattweiler führt, einen großen Baum entwurzelt. Dieser fiel auf die Straße und blockierte den Verkehr. Der Umwelt- und Servicebetrieb UBZ beseitigte den Baum und sorgte dafür, dass die Mertelstraße nach Schulbeginn wieder frei befahrbar war. Sturmtief Delf trifft derzeit vor allem den Westen und Südwesten Deutschlands mit heftigem Regen und bringt die Flusspegel zum Ansteigen.