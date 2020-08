Am Dienstagabend zog Sturmtief Heike über die Region hinweg. Binnen kurzer Zeit fielen in Zweibrücken 26,7 Liter Regen pro Quadratmeter. Wegen überfluteter Straßen und abgeknickter Bäume musste auch die Feuerwehr mehrfach ausrücken. In Zweibrücken wurden Sturmböen von bis zu 80 Stundenkilometern gemessen. Das war offenbar zu viel für einige Bäume. „Wir mussten viermal zu Einsätzen ausrücken, erstmals um 17.35 und der letzte Einsatz begann um 20.05 Uhr“, sagte am Mittwoch Verbandsführer Axel Gebauer von der Zweibrücker Feuerwehr. So seien in der Landauer Straße ein Baum umgeknickt, genauso auf der Landesstraße vom Niederauerbach-Kreisel in Richtung Mörsbach. Der starke Regen sorgte für zwei weitere Einsätze: So wurden Teile der Landauer Straße sowie die Hofenfelsstraße vor der Baustelle an der ehemaligen Parkbrauerei überflutet. Die Zweibrücker Feuerwehr beseitigte mit 35 Einsatzkräften die entstandenen Schäden, so Gebauer weiter. Einzig positiver Effekt des Sturms: Die Temperaturen sanken zwischenzeitlich von 35,2 Grad auf knapp 20 Grad.