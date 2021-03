Die beiden Männer, die am Donnerstag bei Baumschnittarbeiten am Rimschweilerer Lerchenhof schwer verletzt wurden, befinden sich nicht in Lebensgefahr. Das teilte die Polizei auf Anfrage mit. Beiden würden noch in Kliniken behandelt. Zu dem Unfall dauerten die Ermittlungen noch an, ein Gutachten sei in Auftrag gegeben. Wie berichtet, hatten die beiden Männer von der Hebebühne eines Krans aus an den Bäumen gearbeitet, als der Kran aus noch ungeklärten Gründen umkippte. Der Unfall hatte einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten ausgelöst.