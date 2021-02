Ein 65-jähriger Autofahrer hielt am Montag gegen 16.35 Uhr in der Luitpoldstraße in Höhe der Hausnummer 31 in zweiter Reihe an, um zu sehen, ob er nach links auf einen Parkplatz abbiegen kann. Da er keinen freien Parkplatz erkannte, blieb er nach Angaben der Polizei in zweiter Reihe auf der Fahrbahn stehen. Eine nachfolgende 64-Jährige wollte an dem haltenden Wagen links vorbeifahren, als dieser sich – mit womöglich leicht nach links eingeschlagener Lenkung – plötzlich vorwärts bewegte. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Frau versuchte offenbar noch nach links auszuweichen, dabei kippte ihr Fahrzeug über die Fahrerseite um und schlitterte etwa fünf Meter über den Asphalt. Der Wagen kam auf der linken Seite liegend zum Stehen. Weil sich die 64-Jährige nicht selbst aus dem Fahrzeug befreien konnte, wurde die Feuerwehr gerufen. Sie rückte mit vier Fahrzeugen und 14 Mann an und barg die Frau aus ihrem Wagen. Bei dem Unfall hatte sie sich leicht am Arm verletzt, sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Ihr Auto wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 4000 Euro. Den Schaden am Wagen des 65-Jährigen bezifferte die Polizei mit 1000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen war die Luitpoldstraße etwa eine Stunde gesperrt.