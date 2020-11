In Homburg ist die Generalsanierung der Erbach-Umgehungsstraße abgeschlossen. Ab sofort ist die L 118, die vom Homburger Hauptbahnhof am Real-Markt und am Gewerbegebiet Vogelbacher Weg vorbei bis nach Jägersburg führt, wieder ungehindert befahrbar. Seit Anfang März 2020 hatte die 3,3 Millionen Euro teure Straßenreparatur für Baustellen und Sperrungen zwischen Homburg, Jägersburg und Waldmohr sowie für Staus auf den Umleitungsstrecken durch Erbach gesorgt. Dies ist nun zu Ende. Zuletzt wurde in Jägersburg zwischen dem Ortseingang aus Homburg und der Abzweigung zum Jägersburger Weiher eine Fahrradspur angelegt, die dort nun die Ortsdurchfahrt verengt.