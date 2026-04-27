Früher haben sich Schüler oder Studenten in Ferienjobs etwas dazuverdient. Ist das heute noch üblich? Sechs Passanten in der Zweibrücker Fußgängerzone erzählen.

Sandy Nagel aus Zweibrücken war 14 Jahre alt, als sie bei ihrem Onkel in der Ixheimer Bäckerei Deubel ihren ersten Ferienjob anfing. Dort hat sie bis nach der Ausbildung, die sie mit 21 Jahren abgeschlossen hatte, gearbeitet. Über den Ferienjob und folgend den Nebenjob ist sie anschließend in ein festes Arbeitsverhältnis in der Bäckerei gekommen und war vier Jahre als Vollzeitkraft dort tätig. Die Höhe ihres ersten Gehalts weiß sie nicht mehr, wofür sie das Geld ausgegeben hat, allerdings schon. „Ich habe kein Taschengeld bekommen. Wenn man weggehen wollte, musste man sich halt etwas verdienen. Damals war ich öfter im Hubbert, aber habe auch Kleider gekauft“, erinnert sie sich.

Sandy Nagel Foto: Mario Moschel

Der Zweibrücker Peter Pepe Pirmann hatte nie einen Ferienjob. „Das stand nie zur Debatte. Wenn man nichts mehr auf dem Lappen hatte, habe ich Geld von der Oma bekommen. Später hatte ich Jobs in den Kneipen, da war ich aber schon älter“, erzählt Pirmann. Das sei dann kein klassischer Ferienjob gewesen, sondern eher ein Nebenjob. Das habe ihn geprägt. „Zehn Jahre hinter der Theke in einer Kneipe schult für das ganze Leben“, sagt er. Das ersetze jedes Psychologiestudium, und die Erfahrungen aus jener Zeit kämen ihm heute noch zugute. Sein heute 23-jähriger Sohn habe in den Schulferien beim Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken in den Vororten gejobbt. Er sei begeistert gewesen.

Peter Pepe Pirmann Foto: Mario Moschel

Die Zweibrückerin Tanja Buchholz erinnert sich lebhaft an ihren Ferienjob, den sie vor dem Abitur gemacht hat. „Und zwar war das in der elften oder zwölften Klasse, da habe ich in der Homburger Uniklinik in der Großküche gearbeitet“, sagt sie. Fließbänder seien dort gelaufen. „Wir haben die Tabletts abgeräumt oder befüllt.“ Das sei wie Akkordarbeit gewesen, die früh morgens angefangen hat. „Das war sehr anstrengend, nach der Arbeit war man echt kaputt“, blickt sie zurück. An die Höhe des Verdienstes erinnert sie sich nicht mehr. Auf jeden Fall habe sie auf ein Auto gespart. Der Ferienjob habe circa vier Wochen gedauert. Buchholz meint, sie habe dabei ein Gespür dafür bekommen, welche körperlichen Leistungen die Menschen erbringen, die Vollzeit dort arbeiten.

Tanja Buchholz Foto: Mario Moschel

Leon Dort aus Brenschelbach ist 13 Jahre alt und darf ab 14 einen Ferienjob annehmen. Und das hat er auch vor. Der Siebtklässler hat in den Ferien genug Zeit, um zu arbeiten, wie er findet. Im Büro sieht sich der junge Saarpfälzer eher weniger. „Ich würde gerne etwas machen, bei dem man sich bewegen muss, also körperliche Arbeit, auch gerne draußen“, sagt er. Er spart auf den Führerschein und ein Auto, doch vorher stehen der Mopedführerschein und ein 50er-Roller auf der Wunschliste. Denn der Öffentliche Personen-Nahverkehr sei auf dem Dorf leider miserabel, und der Flitsaar genannte Taxibus fahre nur im Saarland, aber nicht über die Grenze nach Zweibrücken beispielsweise.

Leon Dort Foto: Mario Moschel

Der 23-jährige Nico Schacker aus Pirmasens hat noch nie einen Ferienjob gemacht. „Es gab zwar die Möglichkeit, aber ich habe lieber in Schulen geholfen und in den Ferien meinen Vater unterstützt, aber nicht als richtiger Ferienjob“, erzählt er. Drei seiner Freunde haben ihm von ihren Ferienjobs erzählt. Sie hätten zwar Spaß gehabt, aber am Ende erzählt, sie würden es nicht noch einmal machen. Sie hätten kaum Zeit für Entspannung von der Schule gehabt. Für Schacker, der in einem Zweibrücker Kindergarten eine Ausbildung zum Erzieher macht, waren die sechs Wochen Sommerferien zwar erholsam, aber zu lang. Im Nachhinein hätte er lieber eine Ferienbeschäftigung angenommen, sagt er.

Nico Schacker Foto: Mario Moschel

Früher hätte sich Sarina Jahnker gern etwas Geld in den Ferien dazuverdient, aber rund um ihren Heimatort Rieschweiler habe es damals keine Jobs für Teenager gegeben. „Man ist einfach nicht an Ferienjobs rangekommen. Es hieß meist, man müsse volljährig sein dafür“, erklärt sie. Später habe sie eine Ausbildung angefangen, früh ein Kind bekommen und dann Vollzeit gearbeitet, sodass ein Ferienjob gar nicht mehr zur Diskussion gestanden habe. „Da gab es keine Ferien mehr bei mir. Mir wäre die Branche auch egal gewesen. Das Einzige, was ich mal gemacht habe, war Zeitungen austragen als Zuverdienst“, erinnert sie sich.