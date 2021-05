„Jetzt geht es wieder gegen die Raucher.“ Diese Aussage musste sich Patrick Lang einige Male anhören. Der Betreiber des Kiosks hatte für die laufende Saison ein Rauchverbot um das Kinderplanschbecken und den Spielplatz des Zweibrücker Freibades gefordert. Nun, da sein Vorschlag in die Tat umgesetzt wurde, mischen sich zunehmend andere Stimmen unter die Kritik.

Zu dem Schild, das vor dem Planschbecken auf die Elternaufsicht hinweist, hat sich seit neustem ein zweites gesellt. Darauf ist zu lesen: „Aus Rücksicht auf Ihre Kinder: rauchfreie Zone“. Die Idee für das eingeschränkte Rauchverbot im Zweibrücker Freibad stammt von Patrick Lang, dem Betreiber des Kiosks. Bereits im vergangenen Jahr hatte er mit dieser Forderung auf die Beschwerden von Besuchern eingehen wollen. „Einige Mamas haben sich beschwert, dass die Kinder die herumliegenden Stummel in den Mund nehmen“, schildert Lang die Situation.

Als er erstmals öffentlich ein Rauchverbot für den Bereich des Planschbeckens und des Spielplatzes forderte, hagelte es vor allem im Sozialen Netzwerk Facebook Kritik. Mittlerweile scheint der Großteil der Besucher aber mit der Situation einverstanden zu sein.

„Finde ich richtig“, kommentiert Axel Gläser prägnant. Er selbst sammele Zigarettenstummel sogar regelmäßig ein, um sie in den Müll zu werfen, ergänzt er noch.

Nicole Allgeier, die mit Kinderwagen unterwegs ist und am Planschbecken liegt, verweist hingegen kritisch auf ihre Umgebung: „Wenn man die Kippenstummel hier herumliegen sieht, könnte man meinen, dass das Verbot nicht eingehalten wird.“ Ein Problem mit der rauchfreien Zone hat sie nicht. Als Nichtraucherin befürwortet sie das Rauchverbot in der Nähe von Kindern.

Dem schließt sich Sabine Mersinger an: „Wenn mein Kind spielt, rauche ich auch mal eine, aber lasse nicht die Stummel ’rumliegen.“ Außerdem mache es ihr keine Umstände, zum Rauchen ein paar Meter weiter zu laufen.

Auch Silke Endmann und Astrid Stock, die sich mit einem eigenhändig gefalteten Aschenbecher aus Alufolie auf der Wiese niedergelassen haben, werden nicht so leicht abgeschreckt. „Wir sind sehr flexibel und anpassungsfähig“, lacht Stock, und Endmann fügt an, dass sie in dem Verbot keinen Nachteil sehe.

Ganz ähnlich sieht es Benjamin Stock. Seit 32 Jahren sei er Nichtraucher, und er hätte auch nichts gegen ein Rauchverbot im gesamten Freibad, sagt er.

Susanne Hoffmann, der nach eigenen Worten nicht bewusst gewesen ist, dass man im Kinderbereich überhaupt jemals hätte rauchen dürfen, berichtet unterdessen von einem Zwischenfall. „Am Wochenende wurden welche rausgeschmissen“, erzählt sie.

Dazu kann Fritz Malcher, Fachangestellter für Bäderbetriebe, mehr sagen: „Drei junge Männer haben am Planschbecken die Füße ins Wasser gehalten und dabei geraucht“, schildert er, was vorgefallen sei. Nachdem sie auf mehrere Mahnungen des Personals nicht oder sogar mit Verhöhnung hinter dessen Rücken reagiert hätten, habe man schließlich durchgegriffen und sie des Bades verwiesen. „Größtenteils halten sich die Besucher an das Verbot. Nur manchmal muss man die Leute darauf hinweisen“, fasst Malcher die derzeitige Situation aber insgesamt positiv zusammen.