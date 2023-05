Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit Dienstag können sich die Briten gegen das Coronavirus impfen lassen. Ende des Jahres soll auch in Deutschland der Corona-Impfstoff zugelassen werden. Die RHEINPFALZ hat sich am Mittwoch am Hilgard-Center in Sachen Corona-Impfung umgehört*. Die Meinungen gingen weit auseinander.

Nadja Müller, soloselbstständige Sängerin und Gesangslehrerin, will sich schnellstmöglich gegen das Virus impfen lassen. „Ich verstehe die Leute nicht, die dagegen sind“,