„N’ Hund im Büro? Hallo? Da kann ich mir ja gleich meine eigene Kündigung schreiben. Wir sind hier doch nicht bei Daktari!“ Das sagte einst TV-Kultchef Bernd Stromberg. Doch wie stehen die Zweibrücker dazu, ihren Hund mit auf Arbeit zu nehmen? Die RHEINPFALZ hat sich umgehört.

„Wenn der Chef das erlaubt, na klar“, sagt Tobias Frübis. Wenn er Chef wäre, würde er das Mitbringen der Vierbeiner seinen Mitarbeitern erlauben − „ganz einfach deshalb, weil ich selbst einen Hund habe.“ Als Außendienstler kann er seinen Hund nicht mit auf Arbeit nehmen, dafür geht er dann mit Frübis’ Partnerin mit ins Büro. Frübis mag den Gedanken, dass sein Hund dann nicht den ganzen Tag alleine bleiben muss. Und auch den Kollegen tue der Hund gut, „weil er positive Energien ausstrahlen kann.“

Tobias Frübis Foto: thof

Benimmt sich der Hund, kann er gerne mit auf Arbeit, sagt Peter Staufer. Argumente dagegen gibt es für den Zweibrücker aber auch, etwa wenn Kollegen Allergien haben. Wichtig ist Staufer, dass mit allen Mitarbeitern abgesprochen wird, ob ein Vierbeiner mit auf Arbeit darf. „Wenn man Hunde erlaubt, muss man aber auch Katzen erlauben“, fügt Staufer an.

Peter Staufer Foto: thof

Annabella Schlimmer lehnt Hunde am Arbeitsplatz persönlich ab. „Ich bin Allergikerin und habe panische Angst vor Hunden. Ich akzeptiere aber Hunde und Hundehalter.“ Für die Zweibrückerin ist es schon eine enorme Hürde, an Hunden nur vorbeizulaufen. Und wenn in einer privat geführten Boutique ein Hund ist? „Dann gehe ich raus. Das will ich nicht“, antwortet Schlimmer.

Annabella Schlimmer Foto: thof

Dominik Kahlenfeld würde seinen Hund gerne mit auf Arbeit nehmen, als Mitarbeiter in der Industrie klappt das aber nicht. Würde er aber im Büro arbeiten, dann würde er gerne seinen Hund mit auf Arbeit nehmen. Lehnen andere den Vierbeiner im Job ab, dann kann Kahlenfeld das aber auch verstehen. „Man muss das immer individuell betrachten.“ Kahlenfeld ist überzeugt, dass der Vierbeiner auf der Arbeit gute Auswirkungen auch auf die Mitarbeiter haben kann.

Dominik Kahlenfeld Foto: thof

„Wenn der Hund sich benimmt, ist das für mich kein Problem. Das hatten wir bei uns in der Kanzlei auch schon“, sagt Hans-Ulrich Küttner. Einer seiner Anwaltskollegen hat seinen Vierbeiner jeden Tag mit ins Büro genommen. „Der fiel gar nicht auf, legte sich dann unter den Schreibtisch und war weg“, kommentiert Küttner. Für den Juristen gibt es bei Hunden im Büro aber auch Grenzen: „Ein Hund, der am Arbeitsplatz ist, muss absolut erzogen sein.“ Bellen, aufspringen und auf Leute zugehen, das gehe im Büro nicht.

Hans-Ulrich Küttner Foto: thof

„Unsere Dotti ist doch ein Traum“, sagt Birgit Neuhardt. Ihr Vierbeiner ist Dauergast in Neuhardts Boutique, „sie bellt nicht, geht nicht aus dem Laden raus, ist also ganz brav“, bricht die Zweibrückerin für ihren Hund eine Lanze. Wie hat Neuhardt es geschafft, dass ihre Hunde sich im Geschäft immer benehmen? „Wir waren sehr streng und haben dem Hund klar gesagt, wenn sie auf ihren Platz soll. Wir sind sehr konsequent. Das muss man aber sein, es gibt ja immer Kunden, die auch mal Angst haben.“ Ist das der Fall, schickt Neuhardt Dotti auf ihren Platz hinter der Kasse. „Und da bleibt sie dann immer, bis wir ihr wieder erlauben, aufzustehen.“ Aus Sicht der Geschäftsfrau stellt Neuhardt fest, dass der Vierbeiner sogar mehr Kunden in den Laden zieht. „Wir haben ganz viele Kunden, die kommen nur wegen des Hunds zu uns.“