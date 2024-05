In einem Monat rollt der Ball bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Freuen Sie sich darauf? Haben Sie Tickets fürs Stadion ergattert oder sich bereits zum Fernsehschauen verabredet? Diese und weitere Fragen haben wir Besuchern des Dellfelder Scheunenfests gestellt.

Martina Staufer aus Zweibrücken ist riesengroßer Fußballfan. „EffZehKaaaaa“, antwortet die blonde Frau direkt. „Ich wollte nach Berlin ins Stadion“, erzählt sie. Auf die Frage, welche Spiele sie sich anschauen wird, antwortet sie ohne zu zögern: „Wahrscheinlich alle, ist doch klar. Und zwar zuhause, zusammen mit meinem Freund.“ Fanartikel wie Fahnen, Hütchen oder ähnliches kauft sie sich aber nicht im Vorfeld. Sie sei einfach nur gespannt auf die Spiele und die Leistungen der Fußballer – und natürlich auf die Ergebnisse.

Simone Conzelmann aus Dellfeld interessiert sich hingegen gar nicht für Fußball. Ein Public Viewing habe sie allerdings schon einmal besucht, aber „hauptsächlich wegen der Leute, nicht wegen des Fußballs“, sagt sie. Die Stimmung sei der ausschlaggebende Punkt für sie. Sie würde auch solche Events besuchen, wenn es beispielsweise um Handball oder Volleyball ginge. „Ist mir total egal. Ich bin aber kein Fußball-Hasser. Es interessiert mich einfach nur nicht“, meint sie.

Deutsches und türkisches Team im Blick

Bülent Toprak aus Zweibrücken ist als ehemaliger aktiver Fußballer der TSG Mittelbach-Hengstbach und auch als Spieler des TSC bekannt in der Region. „Ich freue mich darauf. In meiner Brust schlagen zwei Herzen. In diesem Jahr ist die türkische Nationalmannschaft dabei. Das macht die Sache noch einmal interessanter für mich“, sagt er. Er denkt, dass die türkischen Kicker bei der Fußball-Europameisterschaft eine Überraschung landen können. Den türkischen Fußball verfolgt er ein wenig. „Gerade als Stefan Kuntz Trainer war in der Türkei, habe ich ein wenig mitbekommen, und den Aufschwung des türkischen Fußballs sowieso“, beschreibt Toprak. Während der EM habe er ein größeres Programm: Er hat sich vorgenommen, alle Spiele mit deutscher und türkischer Beteiligung zu sehen. Aktiv spiele er nicht mehr, aber sein Pass liege in Mittelbach und es jucke ihn noch. „Wenn das Telefon klingelt … ich stehe noch im Saft“, sagt er.

Sabine Enkler aus Contwig hat zwar mitbekommen, dass die Europameisterschaft in vier Wochen beginnt, ist selbst jedoch kein Fußballfan und ist in ihrer Familie allein auf weiter Flur. Denn die ganze Familie bestehe aus Fußballfans. Zudem spielen ihre beiden Kinder selbst Fußball, ihr Mann habe früher gespielt, ihre Freundin und deren Freund seien ebenfalls große Fans. Auch Public Viewing ist nicht ihr Ding. Das „Reiten“ bezeichnet sie als ihre Sportart. Dennoch muss sie sich auf die EM vorbereiten. „Dortmund steht im Finale der Champions League gegen Real Madrid und die Bayern haben verloren“, weiß sie dann aber doch über aktuelle Geschehnisse des Fußballs zu berichten.

Das Deutschland-Trikot schon gesichert

Torben Schön aus Niederauerbach ist ein großer Fußballfan und regelmäßiger Public-Viewing-Gänger gewesen. Beim anstehenden Turnier wird er lieber zuhause mit Freunden die Spiele im Fernsehen schauen und dabei grillen. „Das macht mehr Spaß“, meint er. Fanartikel kauft er nicht, aber ein Kasten Bier müsse dabei sein. Derzeit spielt er selbst in Ixheim Fußball, wechselt aber kommende Saison zur Contwiger Palatia.

Marius Dausmann aus Münchweiler interessiert sich für die Europameisterschaft. „Ich gucke alles, Bundesliga und natürlich auch die EM“, schildert er. Die EM-Spiele möchte er alle sehen, teilweise zuhause am Fernseher, aber er möchte auch mal zum Public Viewing – beispielsweise nach Kaiserslautern. Fanartikel kaufe er nicht mehr, denn die habe er bereits. Für das neue Deutschland-Trikot hat er rund 90 Euro investiert.