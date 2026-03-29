Vor 150 Jahren meldete Alexander Graham Bell das Patent für das Telefon an. Erinnern sich die Leute an ihren ersten Apparat zu Hause? Die RHEINPFALZ hat sich umgehört.

„Ich war Realschullehrer und hatte damals noch kein Telefon. Und irgendwann hätte es eine dringende Nachfrage gegeben, ich war nicht erreichbar. Die Sekretärin hat mit mir geschimpft, also habe ich sofort ein Telefon angeschafft“, erinnert sich Wulf Frick.

Wulf Frick Foto: Marco Wille

Sein erster Apparat war noch mit einer Wählscheibe ausgestattet − „das war Ende 1967“. Bei der Farbe blieb Frick damals klassisch: schwarz. Die Auskunft, die Zeitansage oder ähnliche Dienste hat der ehemalige Realschullehrer aber nie genutzt. Und heute? Da benutzt Frick sowohl das Festnetz als auch das Handy.

Kurt Liebmann stammt ursprünglich aus Österreich. „Das erste Telefon zu Hause hatten wir um das Jahr 1960“, sagt der Zweibrücker. Natürlich war der Apparat mit einer Wählscheibe ausgestattet. Das Tastentelefon kam erst später ins Haus. „Dann wurde es moderner. Aber so modern bin ich bis heute nicht, weil ich habe ein Handy, mit dem man nur telefonieren kann.“

Kurt Liebmann Foto: Marco Wille

Das Festnetztelefon zu Hause war damals in einem Eierschalenweiß. Hat er Zeitansage und Auskunft genutzt? „Nein. Wenn man die Auskunft sehr spät genutzt hat, war es sehr teuer“, sagt er. Zu bestimmten Zeiten telefonieren, damit es günstiger ist, war damals Standard. „Ich habe oft nach Österreich telefoniert.“

„Irgendwann hing ein Schloss dran“

„Ich gehöre mittlerweile ja zur Smartphone-Abteilung“, sagt Ingrid Satory. Das erste Telefon zu Hause war grün mit Wählscheibe. „Das hat im Wohnzimmer gestanden“, erinnert sich die Zweibrückerin. Stundenlang Telefonieren war aber verboten: „Das war viel zu teuer.“

Ingrid Satory Foto: Marco Wille

Und heute? Da benutzt Satory viel lieber ihr Mobiltelefon. Aus früheren Zeiten vermisst sie die Telefonauskunft. „Heute guckt man da immer im Internet, wie denn die Telefonnummer von bestimmten Leuten ist.“

Oliver Lang telefonierte zu Hause damals am grünen Wählscheibentelefon. Bei seiner Mutter stand der Apparat immer im Flur, daneben ein kleines Bänkchen.

Oliver Lang Foto: Marco Wille

Auskunft und Zeitansage? „Die Auskunft, wenn man eine Telefonnummer gebraucht hat. Wir haben viele Ferngespräche nach Amerika geführt. Da brauchte man spezielle Zusatznummern.“ Und heute? „Da benutzte ich häufiger das Handy. Das Festnetztelefon ist da, eigentlich benutzt es aber keiner mehr. Letztes Jahr hat es vielleicht zweimal geklingelt.“

Bei Walther Theisohn hing das Telefon damals an der Wand − ganz klassisch mit Wählscheibe. Allzu lange durfte man aber nicht telefonieren – viel zu teuer. „Deshalb hing dann irgendwann ein Schloss dran“, erinnert sich Theisohn – eine Methode, damit daheim nur noch zu festen Zeiten und in einem kontrollierbaren Zeit- und Kostenrahmen telefoniert werden konnte.

Walther Theisohn Foto: Marco Wille

Heute nutzt Theisohn sowohl Handy als auch Festnetz − „mal so mal so“, antwortet der Musikschulleiter.

„Haben uns immer kurzgehalten“

„Das war ein Apparat mit Wählscheibe, grün glaube ich“, erinnert sich Hans-Ulrich Küttner. Das Telefon stand auf einem kleinen Tischchen, daneben eine Bank und ein Schrank mit den Telefonbüchern. Eine Zeitregulierung beim Telefonieren war nicht notwendig. „Wir haben uns immer kurzgehalten.“

Hans-Ulrich Küttner Foto: Marco Wille

Und Zeitansage und Auskunft? „Das habe ich immer genutzt. Die Zeitansage, wenn es mal genauer sein sollte und die Auskunft, wenn man wegtelefonieren wollte und die Nummer außerhalb des eigenen Telefonbuchs war.“ Heute benutzt Küttner häufiger das Handy zum telefonieren. „Das Festnetz finde ich aber immer noch vom Hörer her bequemer. Es liegt besser in der Hand.“