Am Mittwoch treffen sich die Länderchefs wieder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, um über den weiteren Verlauf des Lockdowns zu debattieren. Die RHEINPFALZ hat sich in der Zweibrücker Innenstadt umgehört, was sich Passanten von diesem Gipfeltreffen erhoffen, ob und welche Lockerungen sie sich wünschen.

„Mir ist es wichtig, mal eine konkrete Perspektive zu bekommen, wie lange das alles noch gehen soll“, sagt Katrin Mohr aus Zweibrücken, die nicht immer nur hingehalten werden möchte. Die alleinerziehende Mutter ist Angestellte bei Lufthansa. Ihre Wiedereingliederung nach der Babypause wurde seit dem Sommer immer wieder verschoben, ohne Aussicht, wann sie wieder arbeiten darf. Sie erhofft sich durch einen Strategieplan der Bundesregierung, dass ihr die Angst vor der immer im Unterbewusstsein schwelenden Frage „Wie geht es weiter, und wie lange dauert es noch?“ etwas genommen wird.

Der Rimschweilerer Peter Schulz hält die ganzen Verordnungen und Beschränkungen für nicht länger tragbar. „Es wird immer nur Angst geschürt von der Politik, eine Lockerung ist längst überfällig“, meint er. Man solle sich an Schweden ein Beispiel nehmen. Da sei die Anzahl der Todesfälle, umgerechnet auf die Bevölkerungszahl, wie hierzulande, mit dem Unterschied, dass in Schweden alles normal weiter laufe. „Die Geschäfte hier gehen alle kaputt. Ich hoffe, die Politiker bekommen bei der nächsten Wahl einen Denkzettel für ihr Handeln verpasst.“

Katrin Bergmann findet, dass die derzeitigen Maßnahmen beibehalten werden sollen, bis die Pandemie besiegt oder im Griff ist.

„Es hilft keinem, wenn dann in zwei, drei Wochen alles wieder von vorne losgeht.“ Sie kommt aus St. Wendel und arbeitet in der stark von der Krise betroffenen Reisebranche. Dennoch steht für sie die Gesundheit über allem. „Der Teillockdown hat doch gezeigt, dass es nichts gebracht hat. Es kann nur so wie aktuell gehen, bis die Zahlen wieder stimmen.“

Auch Ludwig Ruble hat zu dem Thema eine klare Meinung. „Die Regierung muss Einrichtungen wie Krankenhäuser und Altenheime besser schützen. Für Kindergärten und Schulen müssen Konzepte her, damit es hier weitergeht“, appelliert der Hornbacher an die politischen Entscheidungsträger. Friseure, Einzelhandel sowie Hotels und Restaurants hätten es mit schlüssigen Konzepten vorgemacht, wie man arbeiten kann, ohne sich anzustecken. Wenn es der Inzidenzwert zulässt, sollte man in den jeweiligen Regionen Lockerungen auf den Weg bringen, findet Ruble.

Ähnlich sieht es Henry Griffin. Er hat aus Gesprächen mit Betroffenen aus seinem Umfeld erfahren, dass viele Branchen wie der Einzelhandel und Restaurants „von der Regierung im Stich gelassen werden“. Sei es mit den überhasteten Schließungen oder der behäbigen Auszahlung der Finanzhilfen. Ob es in der Regierungsrunde dafür Abhilfe gibt, da bleibt der zweifache Familienvater skeptisch. „Ich denke, vor März wird es keine Veränderung an dem jetzigen Zustand geben.“ Darunter leide übrigens auch sein Äußeres, wie der Mittelbacher erklärt. „Ich muss mittlerweile ein paar Tricks anwenden, um mich in den Videokonferenzen wenigstens selbst anschauen zu können.“

Saskia Griffin würde sich wie viele Eltern über etwas Abwechslung freuen und denkt da weniger an sich selbst. Es geht der zweifachen Mutter um ihre zweieinhalbjährige Tochter Hannah: „Jetzt mal ins Schwimmbad gehen mit ihr oder wenigstens zur Eingewöhnung in den Kindergarten, damit sie soziale Kompetenzen mit Gleichaltrigen erlernt.“ Sie würden zwar jeden Tag sehr viel unternehmen, hätten im Sommer eine große Spielanlage mit Rutsche, Schaukel und Sandkasten angeschafft. „Aber auch die wurde irgendwann langweilig“, so die Mittelbacherin. „Die Kinder brauchen viele Kontakte mit anderen Kindern.“

Ebenfalls auf eine baldige reguläre Öffnung der Kitas hofft Anna-Lisa Schulz aus Althornbach. „Wir unternehmen sehr viel mit unseren beiden Kindern, aber irgendwann ist halt auch mal alles langweilig, und es gehen einem die Ideen aus.“ Sie weichen schon auf Spielplätze und Wanderwege andernorts aus, um die Kinder bei Laune zu halten.

„Für die Politiker ist es in der Corona-Situation auch nicht einfach, Entscheidungen zu treffen“, findet Michael Schulz. „Das sieht man an vielen Maßnahmen, die man akzeptiert und sich daran hält, aber nicht so richtig versteht.“ Da wünscht er sich mehr Klarheit und eine logischere Herangehensweise. Denn es könne nicht sein, dass 22 Männer Fußball spielen dürfen und 22 Kinder, die ja laut Experten nicht so ansteckend seien, es nicht dürfen.

Für den früheren TSC-Fußballer Herbert Stegner wäre es auch an der Zeit, etwas zu lockern. „Die Jugendlichen können nicht in die Schule und müssen schon wieder auf ihren Sport verzichten“, meint der Bubenhauser, dass es mit dem Vereinssport wieder losgehen muss. Die Regierung solle hier mehr Geld in die Hand nehmen und Konzepte erarbeiten, damit die Jugend- und Amateursportler wieder ihrem Hobby nachgehen können. Auch wenn es bei den Profis um viel Geld gehe, dürften die unterklassigen Vereine nicht auf der Strecke bleiben.