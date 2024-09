Der Bundesvorstand der Grünen kündigt seinen Rückzug an. Julia Igel, Vorstandssprecherin des Grünen-Kreisverbands Zweibrücken, hat viel Verständnis dafür.

„Nach den Ergebnissen der Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg kann ich den Schritt sehr gut nachvollziehen“, sagt Igel im RHEINPFALZ-Telefonat. Die Situation in der Ampel-Bundesregierung sei schwierig, wofür Julia Igel vor allem die FDP verantwortlich macht. „Die FDP hat in den letzten Jahren nicht für Verlässlichkeit gestanden“, sagt sie.

Ein neuer Bundesvorstand könnte die Grünen wieder nach vorn bringen, meint Igel. „Manchmal bringen es neue Köpfe, es gibt neue Gespräche, ein politisches Voran.“ Der bisherige Parteivorstand um die beiden Co-Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour hat in Julia Igels Augen „engagiert und mit viel Herz Politik gemacht. Ich denke aber, dass sie auch weiter engagiert Politik machen werden, auch wenn sie nicht mehr im Vorstand sind“, so die Zweibrückerin.

Die Bundestagswahl vorziehen?

Zöge man jetzt die nächste Bundestagswahl vor, würde dies laut Igel sowohl den Grünen als auch der FDP schaden. „Beide würden sich damit keinen Gefallen tun.“ Die Lokalpolitikerin rät, der Bevölkerung die grüne Politik-Agenda wieder zu erklären: „Kindergrundsicherung und höherer Mindestlohn sind Herzensthemen der Grünen.“ Die AfD dagegen, so Igel, habe mit sozialer Politik wenig am Hut. „Der Rechtsruck schadet den Armen.“

Dass sich der Rückzug des Bundesvorstands auf die Politik im Raum Zweibrücken auswirken könnte, glaubt Julia Igel eher nicht. Für die Vorstandssprecherin des Kreisverbandes ist es wichtig, dass die soziale Agenda lokal umgesetzt werde. Etwa die Integration vor Ort, zu der Igel gerne mit einer „Integrationsmappe“ für Neu-Zweibrücker beitragen möchte. In dieser Mappe würde sie verschiedene Vereine, Institutionen und Anlaufadressen auflisten. Zudem bleiben ökologisch nachhaltige Projekte in Zweibrücken eine Herzensangelegenheit für Julia Igel.