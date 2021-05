Zum zweiten Mal heißt es: Der Arbeiten an der alten Feuerwache zu einer Mehrzweckhalle werden später abgeschlossen als geplant. Der Innenausbau läuft, wann aber der Toilettentrakt an die Halle angebaut wird, ist noch nicht klar.

Wann und ob der Toilettentrakt – der zweite Bauabschnitt – gebaut wird, war lange in der Schwebe. Grund ist die finanzielle Situation der Stadt. Lange war unklar, ob die Aufsichtsbehörde ADD den Nachtragshaushalt der Stadt genehmigt, in dem Mittel für den Umbau vorgesehen sind. Am Donnerstag kam nun die frohe Botschaft aus Mainz, dass die Kommunalaufsicht wegen der Corona-Krise unter anderem keine Steuererhöhungen von Städten fordern darf, um ihnen in der Krise mehr (finanzielle) Flexibilität zu ermöglichen. Der Stadtrat wird sich kommende Woche erneut mit dem im März beschlossenen, zwischenzeitlich zurückgewiesenen Haushalt befassen. Sofern die Räte erneut zustimmen, geht die Stadtspitze davon aus, dass die ADD das Zahlenwerk diesmal genehmigt. Dann stünde dem weiteren Ausbau vermutlich nichts im Wege.

Ungeachtet dessen wurde „mit dem Innenausbau begonnen. Die Gussasphaltarbeiten, die Dacharbeiten, die Putz- und Malerarbeiten und die Restarbeiten der Gewerke Heizung, Lüftung und Sanitär müssen noch abgeschlossen werden“, sagte der für die städtische Pressearbeit zuständige Thilo Huble auf Anfrage.

Eigentlich sollte der Umbau der alten Feuerwache zu einer Mehrzweckhalle kurz nach dem Stadtfest vergangenen Jahres starten. Daraus wurde nichts: Die Struktur- und Genehmigungsdirektion forderte ein zweites Bodengutachten. Die Aufsichtsbehörde vermutete Altlasten im Boden, jedoch bestätigte sich der Verdacht nicht. Jetzt verzögert die Corona-Krise erneut die Arbeiten an der ehemaligen Feuerwache. „Zwei Gewerke mussten verschoben werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende Juni abgeschlossen sein – je nachdem wie sich die Corona-Lage entwickelt, könnte sich die Fertigstellung aber noch mal verschieben“, sagt Huble.

Wie berichtet, soll die künftige Mehrzweckhalle bis zu 250 Menschen Platz bieten und vor allem vom angrenzenden Helmholtz-Gymnasium genutzt werden. Die Schüler des Helmholtz-Gymnasiums unterstützen den Umbau der alten Feuerwache. Sie hatten bei einem Spendenlauf rund 54 000 Euro für Bühnen- und Lichttechnik der Halle gesammelt.

Die Kosten für den ersten Bauabschnitt beziffert Huble auf rund 470 000 Euro. „Die Preise sind nicht gestiegen, es werden auch keine Mehrkosten beziehungsweise Nachträge anfallen. Wir befinden uns im Kostenrahmen.“