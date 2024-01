Die Umbaupause im Cap-Markt in der Hallplatz-Galerie geht dem Ende entgegen. In den beiden vergangenen Wochen wurde hier mehr umgebaut als geplant.

Bis zuletzt wird im Cap-Markt der Heinrich-Kimmle-Stiftung gewerkelt, Handwerker der verschiedensten Gewerke wuseln herum. In den Regalen sind Waren zum Schutz vor Baustaub mit Folie abgedeckt. Aber deutlich ist hier schon die Vorfreude auf einen neuen, schöneren, modernen Supermarkt spürbar. „Das war für uns eine riesengroße Aktion“, gesteht Markus Matheis, Geschäftsführer der Pirminiuswerk GmbH, vor Ort auf der Baustelle. Matheis leitet den Cap-Umbau in der Hallplatz-Galerie, hat alle Fäden im Griff.

Zwar hatte man sich dazu entschieden, noch mehr Arbeit in den Umbau zu stecken als gedacht. Trotzdem soll der Supermarkt pünktlich am Montag wieder für die Kundschaft öffnen. „Wir liegen voll im Zeitplan“, erklärt Matheis. Ursprünglich hatte man vor allem die Kühltechnik modernisieren wollen. Auch der Bodenbelag, drei Kassen, die Obst- und Gemüsetheke, der Leergut-Automat und auch die Einkaufswagen sollten durch Neues ersetzt werden. Doch dann, so Matheis, wurde kurzerhand beschlossen, auch noch die komplette Decke auszutauschen.

Stromrechnung künftig nur noch halb so hoch

Mithilfe der neuen Kühltechnik sollen große Mengen Energie eingespart werden. Matheis hofft, dass die Stromrechnung künftig nur noch halb so hoch ausfällt. Dazu sollen auch die neuen Kühlschränke mit Türen beitragen. „Die sind bei Supermärkten heute ja Standard.“

Drei neue Kassen werden aufgebaut. Foto: Paul Helmut Kreiner

Die Investition beläuft sich auf knapp 580.000 Euro. Davon, so erzählt Markus Matheis, bezahlt der Vermieter 110.000 Euro. Aufgeschlüsselt in 100.000 Euro für die Kältetechnik und 10.000 Euro für den Anstrich. Zudem gibt es vom Land für den Integrationsbetrieb 30.000 Euro an Fördermitteln aus einem Topf für die Teilhabe behinderter Menschen. Die Aktion Mensch übernimmt 40 Prozent der Restsumme. Letztlich bleiben für die Heinrich-Kimmle-Stiftung rund 200.000 Euro, die sie selbst beisteuern muss.

Nicht nur die Kühltechnik wurde modernisiert. Foto: Paul Helmut Kreiner

Bis 2033 läuft der Mietvertrag. So lange soll die Sanierung mindestens halten und über den Umsatz wieder reingeholt werden − in Etappen zu 20.000 Euro pro Jahr. Dass hier überhaupt saniert wird, sieht Matheis für die Kunden wie die Mitarbeiter als Signal, dass der Cap-Markt noch einige Jahre in der Hallplatz-Galerie bleibt. Vor allem nach den Diskussionen vom vergangenen Frühjahr, als die Zukunft des Supermarktes auf der Kippe stand.

Mitarbeiter packen mit an

Die Mitarbeiter des Cap-Marktes mischen beim Umbau kräftig mit, sagt Matheis. In der ersten Woche hatten sie noch Urlaub, doch in der zweiten packen sie mit an. Zusammen mit den vier hier tätigen Handwerksbetrieben werkeln derzeit täglich 40 Leute im Markt.

Markus Matheis hofft, dass im modernisierten Supermarkt mehr Kunden einkaufen. Und nimmt auch den Hallplatz-Vermieter in die Pflicht: Das Berliner Unternehmen solle die Leerstände in der Galerie möglichst bald beseitigen, um die Attraktivität des kleinen Einkaufszentrums zu steigern. Das versprochene Fitnessstudio sowie der Discounter Tedi sollen dieses Jahr einziehen. Wie es bei den anderen Ladenlokalen weitergeht, weiß Matheis nicht.