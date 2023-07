Mirjam Müller hat in der Bipontina das Tagebuch ihres Vorfahren Hans Stich entdeckt. Er war einst Rektor des Königlich Humanistischen Gymnasiums in Zweibrücken.

Wer würde nicht gern einmal die Gedanken seiner Vorfahren lesen? Erfahren, was sie gefreut hat, wovor sie Angst hatten und was sie traurig machte. Oder wie sie einst mit Ereignissen umgingen, die heute wieder aktuell sind – etwa Inflation, Pandemie oder Krieg in Europa. Ich habe das Glück, solche Gedanken meines Ururgroßvaters Hans Stich nachlesen zu können: Er hat sie seinem Tagebuch anvertraut. Hinter einem kunstvollen braunen Einband, gerahmt mit einem Blattmuster, dekoriert mit Blumen und einem goldenen Wappen, notierte Hans Stich auf rund 220 Seiten seine Erlebnisse und Beobachtungen.

Auf 70 Seiten verfasste er eine Familienchronik und beschrieb das Leben seiner Eltern und Großeltern im 19. Jahrhundert in Nürnberg sowie die eigene Kindheit und Studienzeit. Auf den übrigen 150 Seiten notierte er in den bewegten 20 Jahren von 1905 bis 1925, was ihm in seinem Leben in Zweibrücken und in der Welt wichtig war. Über eine seiner vier Töchter gelangte die Handschrift in die Bibliotheca Bipontina, und durch eine Ausstellung in Kooperation mit der Universität des Saarlandes erfuhren wir Nachfahren von diesem Schatz.

Persönlichkeit des öffentlichen Lebens

Nun ist Dr. Hans Stich (1854 - 1937) nicht nur mein Ururgroßvater. Er war auch viele Jahre Rektor des Königlich Humanistischen Gymnasiums Zweibrücken und damit eine namhafte Persönlichkeit des öffentlichen Lebens der pfälzischen Garnisonsstadt. Als junger Lehrer 1878 in die damalige bayerische Exklave versetzt, wurde er 1901 zum Rektor ernannt und leitete das Gymnasium bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1919. In diese Zeit fielen der Bezug des neuen Gebäudes am Himmelsberg, das 1945 zerstört wurde, die 350-Jahrfeier der Lehranstalt, der Erste Weltkrieg mit vielen Opfern unter Lehrern und Schülern sowie die Schulreform, die dem altsprachlichen Gymnasium die Konkurrenz einer naturwissenschaftlichen Oberrealschule einbrachte.

Hans Stich verfasste neben Editionen antiker Autoren auch Schulbücher wie das „Lehrbuch für Geschichte“, das jahrzehntelang als Standardwerk verwendet wurde. Den wachen, genauen Beobachter treffen wir auch im Tagebuch wieder: Seinen Erlebnissen im Privaten und im „Amt“ stellt er die für ihn bemerkenswertesten politischen Ereignisse zur Seite. Das macht das Werk zu einem spannenden Zeitzeugnis für Zweibrücken im ausgehenden Kaiserreich, im Ersten Weltkrieg und der frühen Weimarer Republik. Gemeinsam mit dem autobiografischen Rückblick, der ein detailreiches Bild der Herkunft und Persönlichkeit des ehemaligen Rektors zeichnet, stellt das Tagebuch eine besondere Perle der Bibliotheca Bipontina dar und ist untrennbar mit der Geschichte Zweibrückens verbunden.