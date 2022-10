Die Lage der Geflüchteten aus der Ukraine in Zweibrücken bezeichnet Hauptamtsleiterin Alessa Buchmann auf Anfrage als „stabil“; derzeit verfüge die Stadt noch über genügend Kapazitäten. Außer in Privatwohnungen seien die Ukrainer in Wohnraum untergebracht, der von der Stadt und der Gewobau verwaltet wird. Die Betreuung erfolge sowohl durch Sozialarbeiter beziehungsweise Mitarbeiter der Stadt, durch das Rote Kreuz, durch die Gewobau sowie mit Unterstützung durch ehrenamtliche Helfer. Die Anzahl der Flüchtlinge aus der Ukraine hat sich nach Angaben der Stadtverwaltung von 407 Ende Mai auf 455 Ende Juli erhöht und liegt mit Stand 19. Oktober bei 474. Die Stadt verweist darauf, dass viele Ukrainer privat oder durch Selbstanmietung von Wohnungen untergekommen seien und die tatsächliche Zahl höher liegen könnte.