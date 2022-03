Seitdem die Ukraine vergangenen Donnerstag von Russland angegriffen wurde, haben sich viele Menschen auf die Flucht begeben – vor allem Frauen und Kinder. Bereits am Montag kamen die ersten Geflüchteten in Zweibrücken an. Um den Menschen zu helfen, werden Spendenfahrten an die ukrainische Grenze organisiert und Bürger bieten an, dass sie Geflüchtete aufnehmen können.

Die Stadtverwaltung teilt mit, dass viele Zweibrücker freie Zimmer und Wohnungen zur Verfügung stellen wollen. Die Stadt bietet nun an, diese Hilfsangebote über das Sozialamt zu koordinieren. „Somit kann sichergestellt werden, dass die Zimmer- und Wohnungsangebote schnell ankommen“, heißt es in einer Mitteilung. Wer ein Zimmer oder eine Wohnung anbieten möchte, um den Menschen aus der Ukraine zu helfen, wird gebeten, eine Mail an sozialamt@zweibruecken.de zu schicken. „Den Menschen, die gerade vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, die vielen Frauen und Kinder, brauchen unsere schnelle und unbürokratische Unterstützung“, betont Bürgermeister Christian Gauf. Die Stadtverwaltung prüfe zudem, welche städtischen Unterkünfte genutzt werden können.

Auch das Autohaus Wagner in Hornbach hat eine Aktion zur Unterstützung Geflüchteter gestartet. Um insbesondere Kindern zu helfen, werden Spenden gesammelt. Benötigt wird Baby- und Kinderkleidung sowie Baby- und Kindernahrung, aber auch Hygieneartikel und Kuscheltiere. Die Spenden können im Autohaus in der Zweibrücker Straße 13 in Hornbach abgegeben werden. Von dort sollen sie an die entsprechenden Stellen weitergeben werden.