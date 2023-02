Kundgebung der deutsch-französisch-ukrainischen Gesellschaft auf dem Herzogplatz. Die deutsch-französische-ukrainische Gesellschaft lädt für Freitag, 24. Februar, 20 Uhr auf den Herzogplatz vor dem Zweibrücker Rathaus ein. Das teilt der stellvertretende Vorsitzende der Gesellschaft, Dominique Drouard, mit. Man wolle an den Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine vor einem Jahr erinnern und das ukrainische Volk mit einer grenzüberschreitenden Kundgebung „in seinem Kampf für unsere Freiheit und Demokratie unterstützen“, schreibt Drouard. Zunächst kommen Bürger aus verschiedenen Ländern, Politiker und Vereine um 18 Uhr vor dem Kriegsdenkmal im französischen Lemberg, wenige Kilometer südlich von Bitsch, zusammen. Dort werden auch Kerzen verkauft, „die die Flamme der Hoffnung, die immer noch brennt, symbolisieren“, so Drouard. Dann pendeln die Bürger nach Zweibrücken, um sich um 20 Uhr vor dem Zweibrücker Rathaus mit der lokalen Bevölkerung zu treffen. Zum Abschluss der internationalen Kundgebung können sich die Teilnehmer ab 21.30 Uhr im Domino, einem „Zuhause für alle“, im französischen Lemberg zu Borschtsch oder Linsensuppe, deutschem Bier oder französischem Rotwein, zusammensetzen. Unterstützt wird die Veranstaltung von der Gemeinde Lemberg, der Stadt Zweibrücken und dem Domino in Lemberg.