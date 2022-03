Am Samstag, 5. März, gegen 11 Uhr eröffnet die Paneuropa-Union Rheinland-Pfalz in Zusammenarbeit mit der in Gründung befindlichen Deutsch-Französisch-Ukrainischen Gesellschaft am Bistro „Antares“, Schlossplatz 2, einen Ukraine-Hilfe-Treff. Dieser soll künftig täglich, außer mittwochs, ab 17 Uhr geöffnet sein. Die Wirtin erteilt zu anderen Zeiten kostenlos Auskunft und vermittelt Kontakte. Der Treff soll als Kontaktstelle dienen, unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Sozialamt und dem Roten Kreuz.