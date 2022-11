384 ukrainische Flüchtlinge sind in Zweibrücken in Betreuung des Jobcenters. So der Bericht, der im Sozialausschuss am Dienstagabend vorgestellt worden ist. Vor allem die fehlenden Deutschkenntnisse sind bei der Beschäftigungsvermittlung oft ein Problem. Es gibt aber noch andere Schwierigkeiten.

151 der ukrainischen Flüchtlinge sind laut Jobcenter-Bericht unter 14 Jahren, die restlichen über 14 Jahre. Gleichzeitig sind von den Geflohenen 65 Prozent weiblich, 35 Prozent männlich. Großes Problem bei der Beschäftigungsvermittlung sind laut Jobcenter-Bericht fehlende Deutschkenntnisse. Teilweise sei eine Kommunikation auf Englisch möglich, den Mitarbeitern des Jobcenters steht zur kurzfristigen Unterstützung mittlerweile ein Übersetzungsprogramm zur Verfügung. Von den Geflohenen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen könnten, hätten 63 Prozent keine vergleichbaren deutschen Berufsabschlüsse – wenngleich diese in der Ukraine vor Ausbrechen des Krieges einer Beschäftigung nachgegangen seien. Die übrigen 37 Prozent haben einen Berufsabschluss auf Fachkraftniveau, allerdings hakt es neben den fehlenden Sprachkenntnissen mit der oftmals fehlenden Anerkennung der ukrainischen Berufsabschlüsse.

Die positive Bilanz des Jobcenters: 75 Prozent der Geflohenen belegen derzeit einen Deutschkurs, die Kinder lernen durch ihren Schulalltag und das deutsche Umfeld ebenfalls schnell die deutsche Sprache. Laut dem Amt für soziale Leistungen sind aktuell 462 ukrainische Flüchtlinge in Zweibrücken gemeldet. Das sind knapp 28 Prozent mehr, als Zweibrücken laut Königsteiner Schlüssel eigentlich aufnehmen müsste. In Pirmasens ist das noch drastischer, dort liege die Quote bei 42 Prozent über dem Königsteiner Schlüssel. Einzig der Landkreis habe noch Luft nach oben, Knackpunkt ist hier, dass Wohnungen auf dem Land nur schwer zu ermitteln seien. Aber: In Zweibrücken sind noch genug freie Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge vorhanden. Das Amt für soziale Leistungen ist froh, die Flüchtlingswellen bislang ohne Gemeinschaftsunterkünfte gelöst bekommen zu haben.

460.000 Euro Defizit

Bislang hat die Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge in Zweibrücken rund 1,2 Millionen Euro gekostet. Dem stehen „Einnahmen“ von rund 740.000 Euro gegenüber. Darin sind Sonderzahlungen eingerechnet. Unterm Strich steht derzeit also eine Differenz von knapp 460.000 Euro. Weil der weitere Verlauf der Flüchtlingswelle unklar ist, sind die noch kommenden Kosten unklar. Fest steht: Derzeit werden keine neuen Flüchtlinge nach Rheinland-Pfalz mehr zugewiesen; höchstens in Ausnahmefällen – etwa, wenn enge Familienmitglieder bereits hier wohnen.

Ukraine-Krieg nicht das einzige Problem

Das Jobcenter hat aber nicht nur am Krieg in der Ukraine-Krise zu knabbern. Erschwert werde die Arbeit zudem durch die immer noch nicht bewältigte Corona-Pandemie, die Energiekrise, geplante Reformen sowie den in Zweibrücken ohnehin hohen Anteil an Kunden mit Migrationshintergrund. Dabei arbeiten im Zweibrücker Jobcenter immer noch genauso viele Mitarbeiter wie vor Ausbruch der Pandemie. Die Arbeitsmenge, so der Bericht, habe sich stark verdichtet. Für 2023 sind im Jobcenter rund 2,2 Millionen Euro für die Verwaltung eingeplant. Der größte Posten davon ist der Personalhaushalt. Dieses Geld, so der Jobcenter-Bericht, werde jedoch nicht reichen, deshalb sollen 880.000 Euro aus dem geplanten Eingliederungshaushalt in den Verwaltungshaushalt umgeschichtet werden. Der Eingliederungshaushalt würde damit von 1,8 Millionen Euro auf rund eine Millionen Euro schrumpfen.