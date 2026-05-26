Die UGG bricht mit ihrem Versprechen, ganz Zweibrücken mit Glasfaser zu versorgen. Und die Digitalisierung einer Stadt wird ausgebremst.

Was war das für eine Nachricht: 2021 kündigte die UGG an, ganz Contwig und Stambach binnen eines Dreivierteljahres ans Glasfaser anzuschließen. Zwar läuft mittlerweile das Turbo-Internet in Contwig, es wurde aber erst viel später freigeschaltet, als ursprünglich verkündet. Die UGG hat dort schon ihr erstes Versprechen gebrochen. Jetzt passiert das auch in Zweibrücken. Der Rückzug der UGG ist schlichtweg ganz schlechter Stil. Die Firma brüstete sich, die ganze Stadt anzuschließen, ging die ersten Meter im Stechschritt. Was folgte waren quälende Monate ohne Turbo-Internet, Baupfusch an vielen Stellen. Und nun als krönender Abschluss: der Rückzug. Zweibrücken wirft das in Sachen Digitalisierung stark zurück. Dabei braucht die Stadt dringend flächendeckendes Glasfaser. Die Hoffnung bleibt, dass andere Internetanbieter einen besseren Job machen als die UGG.