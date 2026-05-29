Ganz plötzlich lässt die UGG Zweibrücken in Sachen Internetausbau hängen. Dass die Stadt nun Initiative ergreift, ist eine gute Idee.

Wer kennt das nicht: Da klingeln irgendwelche wildfremden Menschen an der Tür und wollen wissen, ob man einen Vertrag für Glasfaser abschließen würde. Sagt man ja, drücken sie einem einen Vorvertrag in die Hand und man soll darin seine persönlichen Daten eintragen. Persönliche Daten. Im Zeitalter des Datenmissbrauchs schreckt das viele schon von dem vermeintlichen Geschäft ab. Schließlich könnten das Betrüger sein. Außerdem: Wer will sich schon zwischen Tür und Angel vertraglich binden. Für Jahre.

Oft wirkt das nicht gerade seriös. Das Misstrauen wächst. Und selbst wenn es den vermeintlichen Vertretern in der Arbeitstracht eines Internetanbieters nicht um die persönlichen Daten geht, wird einem doch mulmig, was der eine Kollege treibt, während man selbst mit dem anderen im Gespräch ist. Ist das eine Ablenkungstaktik, damit sich jemand kurz ins Haus schleichen kann? Irgendwas klauen? Die Örtlichkeit ausspähen für die nächste Einbruchsserie? All diese Gedanken bringen Menschen dazu, auch völlig harmlosen Mitarbeitern von Internetfirmen gleich wieder die Tür vor der Nase zuzuschlagen.

Dabei wollen die fremden Personen – sofern es keine Betrüger sind – nur erfahren, wie viele Anwohner in einem Gebiet auch tatsächlich Verträge für Glasfaser abschließen würden, wenn die Leitung dafür lägen. Sprich: Ob sich die Arbeiten für die entsprechenden Unternehmen überhaupt lohnen würden. Das können sie aber nicht herausfinden, wenn zu viele Leute wegen Misstrauens keine Auskunft geben. Die Folge: ohne Auskunft kein Ausbau.

Um den Internetfirmen die Entscheidung zu erleichtern, springt nach dem Rückzug der UGG die Stadt Zweibrücken ein. Sie übernimmt die Befragung der Bürger in den Gebieten, die aktuell nicht für Ausbau vorgesehen sind. Und zwar per Post. Die Betroffenen können sich zuhause am Küchentisch alles in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Ohne zu befürchten, dass ihre persönlichen Daten von Kriminellen abgegriffen oder sie demnächst Opfer eines Einbrechers werden. Bei diesem Vorgehen ist ganz klar, wer von ihnen was wissen will und warum.

Mit ihrer Initiative schlägt die Stadt mehrere Fliegen mit einer Klappe. Zum einen sind so mehr Bürger bereit, Auskunft zu geben. Das gibt den Anbietern Planungssicherheit, und vielleicht werden dann mehr Gebiete ausgebaut. Zum anderen setzt die Stadt damit ein wichtiges Zeichen: Dass sie die Bürger, die nach dem Rückzug der UGG in die Röhre gucken – die womöglich noch aus einer offenen Baugrube vor der Haustür ragt – nicht im Stich lässt. Mitschwingt aber auch, dass die Stadt dieses Zeichen setzen muss, weil sie aufs falsche Pferd gesetzt hat. Das hat sich jetzt gezeigt. War es doch die Stadtspitze, die sich Ende 2022 unter anderem für die UGG als Partner für den flächendeckenden Breitbandausbau entschieden hat. Das Vertrauen der Zweibrücker in die UGG ist weg, jetzt gilt es, das Vertrauen in die Stadt zu wahren.