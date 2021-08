Und manchmal ist mehr passiert, als man dachte – Über Veränderungen bei Feuerwehr und Polizei

„Denne Werner Stumpf vun de Schdrossekehrer, denne hann ich aa noch gekennd. Dess war e ganz Fleißischer, awwer die ware jo all fleißisch. Ich sieh se noch mid ihre Karre und Bese un Schipp moinds durch die Landauer Schdross komme. Do ne war doch mol de Bauhof vun de Schdadt geween.“

Die RHEINPFALZ-Leserin hat einen Hinweis auf die Reinigungstruppe aufgegriffen – und fügt gleichzeitig Vergangenes an: Im früheren Bauhof hat seit langen Jahren die städtische Feuerwehr ihre Einsatzzentrale und musste inzwischen immer mal erweitern. Die Technik für die vielfältigen Aufgaben der zuverlässigen Feuerwehr-Frauen und -Männer braucht mehr und mehr Platz. Stets standen engagierte Männer an der Spitze: Zu ihnen zählten Paul Wilden, Paul Döring, Hans Messerer, Karl Schmieg, Oskar Theisinger, Harald Schmieg und Frank Theisinger – unterstützt von zuverlässigen Helfern. Wobei im Geschichtsbuch der Stadt häufig an Wehrführer Hans Fuchs erinnert wird, der in der Bombennacht im März 1945 an verantwortlicher Stelle stand.

Heute kann es im Gespräch nicht ausbleiben, dass – weil es gerade so aktuell ist durch die schreckliche Hochwasser-Katastrophe – auf das damalige Sirenengeheul für den Feuerwehreinsatz verwiesen wird: Beim üblichen Probelauf, „unsere“ Sirene war auf dem Turm der Eremitage, „immer samschdaas um Zwölf“, brach „die Mamme“ in Tränen aus. „Dann hammer domols immer in die Bunker misse“, sagte sie entschuldigend. Anderen Mütter ging es ebenso, wie man von den Freunden hörte. „Es muss wass sinn, hanner die Siren geheerd“, so ging es bei der lauten Alarmierung vom geöffneten Fenster zum anderen.

Dann hielt die neue Technik beim Einsatz Einzug und vieles veränderte sich. Geblieben ist die Zuverlässigkeit beim Helfen. Natürlich bleibt es nicht aus, dass beim Thema Feuerwehr über die nun stark veränderte Fahrzeughalle und ihre künftige Nutzung für das Helmholtz-Gymnasium debattiert wird. Auch wenn der Schlauchturm nicht sehr groß war – „ich vemissene doch“, meint der Gesprächspartner.

Es lag nahe, dass die Rede auch auf die frühere Zentrale der „Schutzmänner“ an der Ecke Maxstraße und Wackenberg. „Do war doch nom Kriech aa es Einwohnermeldeamd geween – gebbds sowass heid noch?“ Und hinten in der Hofecke war „es Buudche“, der von den Polizisten selbst gebaute Aufenthaltsraum, in dem oft noch nach Dienstende zusammen saßen. Die Beamten waren einem meist vertraut, man kannte „de Barthelmann vun Buwehause un de lange Witt Fritz aus Auerbach“, natürlich auch Hermann Koch aus Ixheim und seinen Kollegen Fritz Rademacher und andere. „Wehe, wann eener ohne Lichd am Rad gefahr is, do hadder kenne wass erlewe!“ Respektpersonen waren die Polizisten auf jeden Fall und dass ihr Domizil sich unmittelbar in der Stadtmitte befand, war kein Nachteil: Man wurde gesehen!

Aber der Zuständigkeitsbereich und die notwendige Modernisierung mit Fahrzeugen brachte es mit sich, dass auch für die Schutzmänner ein modernes Dienstgebäude in der Landauer Straße errichtet wurde. Frauen waren in jener Zeit oft nur im Büro, auch das änderte sich, wie heute jeder sehen kann. Eine landesweite Polizeireform mit Veränderungen der früheren Zuständigkeiten führte jedoch bald dazu, dass es in dem neuen Gebäude für die Polizei Leerstand gab. Mit dem Einzug des Job-Centers, auch hier hatten Sozialgesetze neue Notwendigkeiten geschaffen, war es damit aber bald zu Ende. Auf Veränderungen von Standorten und Aufgaben, die es gab, muss man oft erst „geschdubbd“ werden. Mit einen Hinweis auf einen Straßenkehrer…