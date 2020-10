„Udo’s Snack Bar“ hat am Freitag in der früheren Verkaufsstelle der Bäckerei Hofmeister im Netto-Markt in der Canada-Siedlung eröffnet. Die „Snack Bar“ ist der dritte Gastrobetrieb von Inhaber Udo Schröer. Seit über sieben Jahren betreibt er „Udo’s Lunch Bistro“ am Multimediapark auf dem Flugplatz, seit August zusätzlich die Vereinsgaststätte der VT Contwig. Von Montag bis Samstag, jeweils von 7 bis 20 Uhr, hat die „Snack Bar“ bei durchgehend warmer Küche geöffnet. Neben Burgern, Pastagerichten, Salaten, Schnitzeln und Wurstspezialitäten wird ein täglich wechselnder Mittagstisch angeboten. Kuchen, Kaffeestückchen und belegte Brötchen gibt es auch. Alle Essen und Getränke gibt es zum Mitnehmen oder zum direkten Verzehr auf einem der 26 Sitzplätze.