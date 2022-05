Der Fotograf Udo Steigner eröffnet am Montag, 16. Mai, 18.30 Uhr, seine Foto-Ausstellung „Heimat.Nah“ in der Galerie des Homburger Saalbaus. Zu sehen sind schwarz-weiße und farbige Arbeiten vorwiegend aus jüngster Zeit.

Die Streifzüge des 57-jährigen gebürtigen Homburgers, der früher als Fotograf in Zweibrücken arbeitete (er wohnt heute in Schönenberg-Kübelberg) reichen bis nach Paris und nach Amerika. Seine Werke spannen also einen weiten Bogen von Heimat und Nähe, ausgelöst wurde die Auswahl durch die Corona-Pandemie, als man nicht reisen konnte. Etwa die Hälfte der 32 Arbeiten in verschiedenen Formaten sind Reisefotos. Im Prinzip zeigt Steigner Landschaftsfotografien – mit ungewöhnlichen Strukturen, manche wirken auch abstrakt. Zum Begleitprogramm gehören kostenlose Ausstellungsführungen mit Udo Steiger am Samstag, 21. Mai, am Donnerstag, 26. Mai, sowie am Samstag, 4. Juni, jeweils um 15 Uhr. Außerdem bietet Udo Steigner eine kostenlose fotografische Exkursion am Donnerstag, 26. Mai, 13 Uhr (Start am Historischen Marktplatz in Homburg). Für Führung und Exkursion wird um Anmeldungen gebeten bis 24. Mai unter Telefon 06841 101820. Die Ausstellung ist bis 5. Juni zu sehen, mittwochs bis samstags 14 bis 17 Uhr, sowie am 19. Mai und am 21. Mai von 19 bis 20 Uhr.