RHEINPFALZ-Kolumnist „Sepp vom Hallplatz“ bricht eine Lanze für die Westpfalzhalle und erklärt, warum sie ein lebendiges Stück Zweibrücken ist. Wer kennt noch Esel Goldi?

„Tischtennisturnier, Staabhochschbringe, die Big Band vun de Bundeswehr un de Udo Jürgens middem Bademandel! Un viel anneres meh. Ned zu vegesse: De Goldi!“ Was uns das alles sagt? Keine Frage: „Dess is alles Westpalzhall.“ Man könnte noch Erinnerungen ans Schulschwimmen und den großen Rosenkongress anführen, der schon stattfand, als die Halle noch nicht ganz fertig gebaut war und noch eingerichtet wurde. Gerade die Rosenpräsentationen hinterlassen bleibende Eindrücke: Das Wasser floss über die Treppen und präsentierte ein Bild, das man nur loben konnte.

Auch wenn oft über die Sitzbänke und die Treppen ohne Geländer gemeckert wurde: Für Zweibrücken war und ist diese Halle bis zum heutigen Tag wichtig. Jahrelang war es der LAZ-Vorsitzende Dieter Kruber, der dafür sorgte, dass man sich schon frühzeitig eine Eintrittskarte besorgen musste, um beim Stabhochspringen seiner Elitespringer zuschauen zu können. Wer dabei war, wird nie vergessen, wie Kruber es schaffte, die Spitzensportler anzufeuern. Seine Begeisterung übertrug sich auf die Zuschauer, und purzelnde Höhenrekorde machten Zweibrücken nicht nur in Deutschland bekannt. Funk und Fernsehen berichteten darüber, und manch Einheimischer entdeckte da zum ersten Mal die Westpfalzhalle für sich.

Werbetrommel für die Einkaufsstadt

Auch bei anderen Veranstaltungen in der Halle war die Begeisterung groß. War die Rosenpräsentation bereits eine Wucht, wurde sie später nur noch von „Goldi“ übertroffen. Das war der Werbeesel der Werbegemeinschaft, der für die Gewinn-Auslosung bei der Weihnachtsziehung aus dem Stall geholt wurde.

Das hatte auch etwas mit dem Engagement des Saarländischen Rundfunks für Zweibrücken zu tun: Tüchtig wurde die Werbetrommel für die Einkaufsstadt geschlagen. Mancher wünscht sich heute so ein Werbeprogramm, wie es damals in der Westpfalzhalle präsentiert wurde. Die war bis zum letzten Platz gefüllt; das waren Live-Veranstaltungen, über die noch lange gesprochen wurde.

Günter Noris und die Bundeswehr-Bigband

Nicht anders war es, als Günter Noris und die renommierte Bigband der Bundeswehr in Zweibrücken gastierten. Wie schon gesagt – unbequeme Sitzbänke, aber alle besetzt! Das war auch nicht anders, als Schlagerstar Udo Jürgens in der Halle gastierte und zum Schluss wie immer im weißen Bademantel seine letzten Zugaben präsentierte.

Nicht zu vergessen der Handball von SV64 und VTZ. Inzwischen füllen die beiden Vereine die Halle mit gemeinsamen Teams – so, wie viele Sportfreunde sich das immer schon gewünscht hatten. Da gehören nicht nur die Trommeln der Fans auf der Tribüne dazu, da darf auch der Bratwurstduft nicht fehlen. Und man trifft Anhänger der beiden Vereine, die auf einen Sitzplatz verzichten und sich freuen, dass sie den oder jenen Freund in der Westpfalzhalle treffen.

Qualität mit Anzug und Krawatte

Am schönsten ist es, wenn die Halle „kocht“ – und dann denkt man gerne an Dieter Kruber zurück, der nicht einfach nur „auf Sport machte“, sondern im Anzug mit Krawatte die Fans erfreute und große Qualität bot.

Der ehemalige Oberbürgermeister Werner von Blon wies stets darauf hin, es sei der Halle anzusehen, wie sparsam man bei ihrem Bau vorgehen musste. Gleichwohl zahlte sich am Ende die Qualität aus.